Белый дом сообщил Конгрессу подробности удара по школе в Иране

Представители Белого дома сообщили Конгрессу, что американские военные наносили удары в районе иранского города, где находится начальная школа для девочек. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

«Представители администрации Трампа заявили законодателям на закрытых брифингах на этой неделе, что США наносили удары по району в Иране, где была атакована начальная школа (...). США знают, что удар по школе был нанесен не израильтянами», — сообщили два американских чиновника.

Представители администрации не предложили конгрессменам альтернативной теории, помимо предположения, что удар мог быть нанесен США.

Ранее Корпус страж исламской революции (КСИР) сообщил о нанесении удара возмездия за атаку на начальную школу для девочек в Минабе, в результате которой лишились жизни более ста учениц.