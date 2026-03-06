Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети (бывшая Twitter) высмеял план главы киевского режима Владимира Зеленского помочь Соединенных Штатам защититься от иранских беспилотников.

"Это тот парень, которому много лет назад ты одолжил деньги, и он так и не вернул их, а потом предлагает угостить тебя пивом при встрече", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Ранее западные СМИ со ссылкой на источники сообщили, что украинские специалисты по борьбе с беспилотными летательными аппаратами начнут работу на базах США уже в ближайшие дни.

До этого Владимир Зеленский заявил, что якобы по просьбе американской стороны отправит в ближневосточные страны специалистов по борьбе с дронами, с помощью которых вооруженные силы Украины не могут даже надежно защитить объекты в Киеве. При этом глава киевского режима не уточнил, ни сколько специалистов направит бывшая советская республика, ни куда конкретно.