Постапокалиптическая самоходка "Богдана" замечена в одной из частей ВСУ

Потеряв более шести десятков 155-мм самоходно-артиллерийских установок 2С22 "Богдана", противник решил существенно повысить их защиту.

© Российская Газета

Кроме традиционных решеток одну из машин оборудовали дополнительно резиновыми экранами, из-за чего теперь она напоминает машину из фильмов, рассказывающих о постапокалиптических временах.

Неизвестно, насколько в таком виде возросла защищенность, но двигаться по грунтовым дорогам и пересеченной местности этой САУ, очевидно, стало гораздо тяжелее. По всей видимости, такие доработки были проведены совсем недавно, поскольку пока еще ничего не оторвалось во время маршей.

Впрочем, учитывая высокий профессионализм наших воинов подразделений беспилотных систем, они обязательно найдут уязвимое место даже у этого монстра и поразят его своими дронами-камикадзе.