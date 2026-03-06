Пока вы не уснули: требование Венгрии к Украине и возможная отправка войск США в Иран

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Венгрия выдвинула требование Украине

Венгрия требует от Украины объяснений из-за ситуации вокруг перевозки крупной суммы денег по венгерской территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Опубликован обновленный рейтинг Путина среди россиян

Работу Владимира Путина на посту президента России одобряют 77 процентов россиян. Об этом свидетельствует обновленный рейтинг главы государства, опубликованный на фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Противоположного мнения придерживаются 10 процентов респондентов, еще 13 затруднились с ответом на вопрос. Кроме того, 76 процентов опрошенных заявили, что доверяют Путину. Отрицательно на соответствующий вопрос ответили 13 процентов, еще 11 процентов не определились.

Time: Трамп допустил отправку американских войск в Иран

Американский лидер Дональд Трамп не исключил возможность отправки сухопутных войск страны в Иран, если это будет необходимо для достижения цели.

В материале также добавили, что в случае, если новые власти Ирана сохранят контроль над ситуацией и подавят протесты, то Вашингтон «может столкнуться с решением, которого ранее старался избегать».

КСИР: Иран проводит 21-ю волну ударов по Израилю

Иран начал комбинированную атаку с использованием ракет и БПЛА по целям в Израиле. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на иранское агентство ISNA, которое приводит заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

В КСИР уточнили, что для ударов используются беспилотники и ракеты семейства «Хейбар».

Трамп разгромил Зеленского и похвалил Путина

Президент США Дональд Трамп раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского, при этом похвалив главу России Владимира Путина.

Ранее Дональд Трамп рассказал, что Владимир Зеленский остается главным препятствием мирному урегулированию конфликта на территории Украины. Он подчеркнул, что украинскому лидеру нужно «взяться за дело и заключить сделку», но пока он не показывает готовности к переговорам на необходимом уровне. При этом Трамп отметил стремление Владимира Путина заключить сделку.

Посол Ирана назвал народ единственным союзником страны

Единственным союзником Ирана является его народ. Об этом посол республики в России Казем Джалали рассказал в интервью телеканалу РБК.

По его словам, после Исламской революции 1979 года Тегеран сделал ставку на собственные силы и возможности граждан.

В Госдуме назвали истинную причину отправки украинских военных для охраны баз США

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ради защиты своих военных баз на Ближнем Востоке США готовы пожертвовать жизнями военных Украины. Об этом пишет NEWS.ru.

Приглашение Украины охранять базы США на Ближнем Востоке парламентарий назвал военно-холуйской затеей.

Слава раскрыла детали ЧП на концерте в Пензе: "Вопиющий инцидент"

Концерт, который дала певица Слава в г. Пенза, попал в топ скандальных историй этой недели. Анастасия Сланевская приехала выступать, но уже с первых минут концерта столкнулась с ситуацией, что неизвестные женщины попытались прорваться на сцену. Они кричали и мешали выступлению, подначивая зрителей в зале. При этом охрана практически бездействовала. В итоге концерт едва не был сорван, Славе пришлось самой регулировать ситуацию.

Однако некоторые зрители посчитали, что здесь вина самой певицы, и даже написали письмо в администрацию концертной площадки. Слава до сих пор находится в шоке, ну а "МК" она рассказала, как она намерена восстановить справедливость.

Страна Евросоюза захотела больше российского газа

Словацкая национальная газовая компания SPP ведет переговоры с «Газпромом» об увеличении импорта российского газа в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщило Reuters на собственные источники.

В конце осени SPP проинформировала, что в 2025 году она получила из России лишь треть необходимого ей газа, поскольку транзит через Украину прекратился в декабре 2024-го. Прежде большая часть ее ежегодного импорта, составлявшего примерно три миллиарда кубометров, приходилась на российские поставки.

Зеленский прокомментировал новый обмен пленными с Россией

Украина в результате обмена пленными с Россией вернула 300 солдат и двух гражданских лиц.

Гуманитарные мероприятия прокомментировал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

