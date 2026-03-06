Иран заявил об очередном нападении на начальную школу

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об очередном ударе по учебному заведению в Тегеране. Об этом он сообщил в социальной сети Х.

"Как администрация США помогает народу Ирана. Это еще одна начальная школа, школа имени Шахида Хамедани, на площади Нилуфар в Тегеране, ставшая мишенью американо-израильских агрессоров", - подчеркнул Багаи.

На видео, опубликованном представителем МИД Ирана, десятки мальчиков расположились в узком коридоре учебного заведения. При этом учебные классы серьезно разрушены: в окнах выбиты стекла, частично разрушены пол, стены и потолок.

Иран отомстил за погибших школьниц

6 марта утром произошел удар по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб, в результате которого не удалось спасти 175 человек. Предварительно, он мог быть нанесен вооруженными силами США. По информации газеты The New York Times, американские военные могли поразить школу из-за ошибки в определении цели. Ранее Белый дом заявил, что ответственность за нападение на детей лежит на властях Исламской Республики. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".