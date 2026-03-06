Кроме нарисованных Ми-17 и F-4 Phantom, удар был нанесен по таким же F-14 Tomcat

Израильтяне и американцы продолжают наносить удары своим дорогим высокоточным оружием по нарисованным иранцами летательным аппаратам. Как оказалось, кроме ранее упомянутых Ми-17 и F-4 PhantomI II были поражены еще два F-14 Tomcat. Высококачественные изображения были сделаны на бетонной площадке тегеранского аэропорта.

© Российская Газета

После прилета первого боеприпаса, один "истребитель" вообще никак не пострадал. Не успел рассеяться дым после этого попадания, как произошла атака второй "картины".

Как уже отмечалось ранее, лица, отвечающие за информационное обеспечение военной операции против Ирана, по всей видимости, просто не понимают, что размещают в своих сводках. Да и сами военные Израиля и США, похоже, еще не разобрались, что они бомбят на самом деле. Иначе как еще объяснить такие глупые пропагандистские проколы.