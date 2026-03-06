Появляется все больше признаков того, что Киев готовит неожиданный ход против Минска. Как сообщает «Царьград», США и Израиль подали дурной пример и готовятся масштабировать опыт ГУР и СБУ.

После распада СССР американцы сами себя убедили, что теперь только они устанавливают правила. Это стало понятно еще в 1999 году, когда без санкции Совбеза ООН Штаты напали на Югославию. Спустя 27 лет Вашингтон внезапно перестал говорить о демократии — сперва похитил президента Венесуэла Николаса Мадуро, а позднее санкционировал убийство лидера Ирана Али Хаменеи вместе с его ближайшими родственниками.

Грубые нарушения международных прав подают пример Владимиру Зеленскому, который может попытаться устранить одного из своих врагов. До российского лидера Владимира Путина у Киева добраться не получиться, однако поблизости есть президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого киевский режим также считает противником.

«Меня сейчас беспокоит, что активизировалась киевская ОПГ именно конкретно на белорусском направлении. Как бы не начались прицельные удары по белорусскому начальству с целью как раз вывести на новый уровень эскалацию. Тем более что Киеву нужно срочно перетягивать на себя внимание. А Лукашенко когда-то говорил, что относился к Зеленскому как к сыну», — подчеркнул политолог Сергей Уралов.

Многие заметили, что в последнее время Зеленский стал активно работать в направлении Белоруссии. Так, он встретился со Светланой Тихановской в Вильнюсе, а позднее через своих соратников намекнул, что от конфликта с Украиной Минск может спасти лишь свержение Лукашенко.

Белоруссия действительно находится в непростом положении. Она с трех сторон окружена враждебными государствами: на севере ее поджимают прибалты, на юге — украинцы, на западе — поляки. Кроме того, на низком старте находятся «фанатичные оппозиционеры», жаждущие реванша после неудачной попытки прийти к власти шесть лет назад.

Если Киеву вдруг удастся ликвидировать или задержать Лукашенко, то в приграничные районы Белоруссии ворвутся экстремистские военизированные соединения. Не исключено, что вторжение будет осуществляться по «курскому образцу». Задача противника будет состоять в том, чтобы прорваться как можно глубже на территорию республики и создать соответствующий информационный фон.

Для России силовой сценарий смены власти в Белоруссии подобен катастрофе. Даже если там не сменится власть в одночасье, а вспыхнет гражданская война, то это вполне устроит авторов операции. Москва потеряет не только одного из союзников, но и получит новую зону конфликта у своих границ.