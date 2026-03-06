Радиостанция УВБ-76, также известная как «радиостанция Судного дня», передала новое загадочное сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Радиостанция вышла в эфир в 15:12 мск и передала сообщение, содержащее слово «плескание». Его предназначение неизвестно.

УВБ-76 — военная радиостанция, которая начала вещание с 1976 года. Ее истинное предназначение до сих пор неизвестно. Среди радиолюбителей она получила прозвище «жужжалка» из-за характерного фонового шума.

В прошлый раз «радиостанция Судного дня» была активна 5 марта. Она передала семь сообщений. Они содержали слова «серосбег», «овалосток», «шлакобобр», «вспыхивание», «кипропоем», «жиротряс» и «неказистый».