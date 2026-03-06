В США сделали тревожное заявление об операции в Иране

Военный конфликт с Исламской Республикой Иран может обернуться для Соединенных Штатов стратегическим поражением в противостоянии с Китайской Народной Республикой (КНР), пишет 19FortyFive.

Даже в случае победы президента США Дональда Трампа операция несет скрытую угрозу, поделился своей точкой зрения автор публикации.

По мнению обозревателя издания, основные американские оборонительные системы и вооружения будут истощены в результате ближневосточного конфликта, что неизбежно ослабит позиции Вашингтона в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования.

В материале утверждается, что американский ВПК не успеет восполнить потраченные на войну с Исламской Республикой ресурсы.

«Этот план все изменил»: раскрыта тайная тактика Ирана в конфликте с США

Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Исламской Республики Иран, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданского населения. Иран осуществляет ответные удары по территории еврейского государства и по американским военным объектам, которые находятся на Ближнем Востоке.