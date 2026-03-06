Сводка СВО за день 6 марта 2026: взятие Соснового и удары «Акаций»

Днем в пятницу, 6 марта, в Минобороны России сообщили о взятии поселка в Краматорском районе ДНР. В этот же день появилась информация о сорванной ротации ВСУ.

Взятие поселка Сосновое

ВС РФ взяли под контроль поселок Сосновое в ДНР. Об этом 6 марта сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Операцию провели подразделения группировки войск «Запад». Поселок Сосновое расположен в Краматорском районе ДНР.

Удары «Акаций»

Расчеты самоходных гаубиц «Акация» ВС РФ уничтожили места размещения ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Операторы дронов-разведчиков выявили несколько пунктов ВСУ в городской застройке и на территории промышленных ангаров.

В Минобороны подчеркнули, что ВСУ использовали промышленные объекты для размещения живой силы и подготовки подразделений. Все цели были поражены ударами «Акаций».

Операция под Красноармейском

Российские ударные FPV-дроны ликвидировали живую силу ВСУ, сорвав ротацию украинских подразделений на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Солдаты ВСУ были ликвидированы на опорных пунктах в лесополосах и в строениях. Операторы российских дронов использовали эффект неожиданности, застав украинские подразделения врасплох, подчеркнули в Минобороны.

Удар по ВСУ под Константиновкой

Российская артиллерия уничтожила места скопления ВСУ в районе Константиновки. Об этом пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что поражены были пункты временной дислокации ВСУ. Также ВС РФ уничтожили укрытия операторов украинских дронов в районе села Долгая Балка.