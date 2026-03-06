Эксперт оценил вероятный результат мобилизации женщин на Украине

Мобилизация украинок не приведет к изменению ситуации на фронте из-за неизбежно высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил News.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Напомним, что на Украине уже приняты законы о мобилизации преступников, отбывающих наказание в местах лишения свободы, и о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет. Также допущены к службе по контракту люди старше 60 лет. При этом депутат Рады Яна Зинкевич заявила, что стране рано или поздно придется вернуться к вопросу мобилизации женщин.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, на Украине уже говорили о призыве в армию 50 тысяч женщин, и сняли ограничения на их участие в непосредственных боевых действиях.

«Если раньше они использовались в тылу, в медицине, то сегодня им предлагают боевые подразделения, командные должности. Я думаю, у всего есть начало и конец. Когда потери станут большими, то женщины любых возрастов будут меньше идти в армию. Поэтому их количество на фронте серьезно не увеличится, и это не даст Украине никаких преимуществ», — заметил он.

При этом военный эксперт отметил, что ограничен репродуктивный и наиболее боеспособный возраст женщин, а привлечение тех, у кого есть семья и дети, создаст дополнительный дискомфорт в войсках.

Ранее военных эксперты обратили внимание на то, что женские подразделения уже есть на ряде участков фронта, например, в районе Славянска. Но их численность не превышает мужскую часть военнослужащих.