WSJ: США пытаются спешно заменить поврежденную РЛС в Иордании

Речь идёт о радиолокационной системе противоракетной обороны THAAD. По информации The Wall Street Journal, установка — «критически важный компонент ракетной системы наземного базирования». Данные о возможных сроках, которые потребуются для замены оборудования, не приводятся.

© Global look

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на спутниковые снимки, сообщил, что американская РЛС в Иордании, скорее всего, была уничтожена в первые дни вооружённого конфликта с Ираном.