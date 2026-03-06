Иран отомстил за погибших школьниц

Удары Ирана, нанесенные по целям Израиля и США, в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) назвали местью за погибших при атаке на школу Минаба на юге Ирана, пишет издание Fars.

В заявлении, которое приводят журналисты, говорится о проведении 22 волны операции "Правдивое обещание 4" в "знак мести убийцам детей в школе Минаба".

«Этот план все изменил»: раскрыта тайная тактика Ирана в конфликте с США

Под огнем, говорится в заявлении, оказались цели Израиля и США, протянувшиеся от Персидского залива до Тель-Авива.

Ранее сообщалось, что КСИР нанес удар по Израилю сверхтяжелыми ракетами "Хорремшехр 4",