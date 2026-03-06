Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ради защиты своих военных баз на Ближнем Востоке США готовы пожертвовать жизнями военных Украины. Об этом пишет NEWS.ru.

Приглашение Украины охранять базы США на Ближнем Востоке парламентарий назвал военно-холуйской затеей.

Он отметил, что терять своих людей американцы не хотят, так как для президента США Дональда Трампа это очень невыгодно отразится во внутренних делах страны.

По мнению политика, Вашингтон мог предложить украинцам денежное вознаграждение, однако для США они лишь расходный материал.

Ранее сообщалось, что Иран впервые применил новейший малозаметный стелс-дрон. Hadid-110 («Хадид-110»).