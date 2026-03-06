«Сакральное значение»: что стоит за атакой ВСУ по Крыму

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин связал массированные удары ВСУ по Крыму с «бандеровским сакральным значением» полуострова и желанием Киева «напомнить о себе». Об этом военный рассказал News.ru.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 6 марта российские средства ПВО перехватили и уничтожили 83 украинских беспилотника самолетного типа. Над территорией Крыма было уничтожено 56 дронов. Дандыкин назвал удары по Крыму и Севастополю «принципиальным вопросом» для Украины.

«Этот город имеет для них бандеровское сакральное значение. ВСУ уже и раньше совершали такие атаки, но в этот раз беспилотников было слишком много», - отметил военный.

По его версии, массированная атака может быть связана со смещением фокуса внимания США на войну с Ираном. Дандыкин считает, что Украине «захотелось напомнить о себе».