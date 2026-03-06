Тайные пуски и паника НАТО: что известно о «сыне Орешника»

Российское семейство гиперзвуковых ракет стратегического назначения может пополниться «Орешником-2». Какие характеристики будет иметь ракета, которую на Западе окрестили «сыном Орешника», разбиралось издание Life.

Напомним, что о первом применении баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в безъядерном гиперзвуковом оснащении стало известно в ноябре 2024 года. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что американские системы ПВО бессильны перед ракетой, которая в десять раз быстрее скорости звука. А затем появились сведения о том, что в России ведется разработка улучшенного варианта «Орешника».

В частности, полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что новая модификация гиперзвукового комплекса может получить еще больше проникающих боевых блоков индивидуального наведения, способных достать цель на глубине до 30 метров.

«Вполне вероятно, что инженеры начинят ракетный комплекс совершенно новым горючим и принципиально иной системой управления. Хотя и у «Орешника» она работает превосходно, сейчас ее хотят довести до совершенства, при котором отклонение от цели будет равно нулю», — рассказал офицер.

На этом фоне 12 февраля на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога в связи со стартом ракеты с российского полигона Капустин Яр. Появилась информация, что это «Орешник», однако спустя всего 15 минут сирены замолчали, никакого удара не было. Та же история повторилась и 17 февраля.

Однако «Орешник» уже прошел все испытания и принят на вооружение, таким образом, на полигоне могут тестировать нечто более совершенное, считает военный эксперт Андрей Маркин.

«Есть данные, что в России ведутся работы над модернизированной версией — неофициально ее называют «Орешник-2» или «Гранит». Характеристики засекречены, но, судя по реакции Киева и НАТО, изделие серьезное», — уверен он.

Не исключено, что следующим этапом станет обкатка боем, как это уже было с оригинальным «Орешником», однако настоящие характеристики новинки будут известны еще очень нескоро, отмечается в статье.

Напомним, что ранее британская газета Daily Star сообщила о том, что «сын Орешника» должен превзойти по своим характеристикам гиперзвуковой баллистический комплекс «Орешник», будет способен нести восемь кинетических боеголовок вместо шести, а также долететь до Лондона за восемь минут.