Иран уничтожил используемый против России важный объект США

Иран в первые дни конфликта уничтожил американскую военную станцию, которая следила за югом России и всем Ближним Востоком.

© AHMED MARDNLI/EPA/TACC

Об этом заявил руководитель аналитического центра «Сафир», военный эксперт Алексей Богатырев в ходе круглого стола МИЦ «Известия» «Конфликт Ирана и США: риски региональной эскалации и последствия для интересов России на Ближнем Востоке», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Иран в первые дни конфликта показательно уничтожили купол радара, который они "пожалели" в ходе последнего конфликта, который был в 2025 году. Он видел все, что происходит в юго-западной части России. Таких радаров порядка шести штук и это резко снизило осведомленность о том, что происходит на Ближнем Востоке и в России, и в Китае», — указал аналитик.

Богатырев также подчеркнул, что как Иран, так и США с Израилем ведут боевые действия в полную силу и не готовы сейчас к снижению напряженности и урегулированию конфликта.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что иранские удары по радиолокационным станциям (РЛС) нарушили систему противовоздушной обороны США и Израиля. Эксперт также отметил, что после удара по РЛС Вашингтону и Тель-Авиву станет сложнее определить время запуска и цели ракет, используемых иранской стороной. Как считает Джонсон, стратегия Тегерана в текущем конфликте значительно отличается от той, которая применялась летом прошлого года.