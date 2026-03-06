Раскрыта главная победа Ирана: «война на истощение» и особый интерес для России

С Аравийского полуострова поступает все больше данных, которые свидетельствуют — Ирану удалось добиться значительных успехов в борьбе с американской военной инфраструктурой в регионе. Как сообщает «Царьград», для России особый интерес представляют успехи Тегерана в борьбе с противоракетной обороной (ПРО) Штатов.

Война на истощение

В первые сутки казалось, что Иран бьет по пустым базам, однако к настоящему моменту можно с уверенностью говорить, что это не так. Спутниковые снимки демонстрируют многочисленные попадания иранских ракет по системам ПВО и ПРО американцев и их союзников. К 5 марта иранцы нанесли удары примерно по 27 базам и военным объектам США — на семи ракеты и дроны уничтожили радиолокаторы системы THAAD, которые предназначены для заатмосферного перехвата баллистических ракет. Также зафиксировано повреждение радара AN/FPS-132 местам расположения РЛС AN/TPY-2.

Каждая из пораженных систем является ключевым звеном американской ПВО. Поражение радаров не дает пусковым установкам наводиться, а командным центрам — получать необходимую информацию. Иранцы целенаправленно выбрали их целью, чтобы добиться дезорганизации американской противоракетной обороны в первые дни войны.

Ситуация для США и их союзников осложняется истощением запасов зенитных ракет. Старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико пишет, что Тегеран и Вашингтон уже вступили в «войну на истощение». По ее мнению, у США кончатся ракеты для систем THAAD в течение двух недель. Схожу оценку дают и источники Washington Post. Некоторые находки подтверждают эти заявления — осколки зенитных ракет, произведенные 25 лет назад.

Отмечалось, что израильские ПВО выпускают до 12 ракет-перехватчиков на одну баллистическую ракету Ирана. И это при том, что в 2025 году, после нескольких лет непрерывного наращивания производства, произведено 150 таких ракет.

Уроки 12-дневной войны

Впрочем, нельзя считать, что Ирану дается это легко: страна находится под круглосуточными бомбардировками. Под постоянным наблюдением находятся выходы из подскальных ракетных баз. По оценке председателя объединенного комитета начальников штабов США генерала Дэна Кейна, в последние сутки количество запусков упало на 86% по сравнению с первыми днями войны. Интенсивность пусков дронов-камикадзе снизилась на 73% по сравнению с первыми днями операции.

Не исключено, что Иран специально снизил интенсивность ударов — чтобы оценить эффективность предыдущих атак и подготовить следующие волны.

«Иран постарался нанести максимально мощные удары в первые дни, чтобы впоследствии, на фоне сокращения своих сил, иметь возможность прорывать уже менее эффективную ПВО противника. Я думаю, запасы пусковых установок на подземных базах должны быть приличные. Иранские пусковые установки очень дешевые. А транспортно-заряжающие машины — еще дешевле. Это была одна из основ иранской стратегии — максимально удешевить и сделать массовыми системы запуска и доставки ракет», — заявил специалист по вооруженным силам Ирана Юрий Лямин.

По словам эксперта, иранцы сделали вывод из 12-дневной войны 2025 года. По этой причине часть пусковых была заранее рассредоточена по стране, а с баз хранения к ним доставляются ракеты. В результате Иран может сохранять существенный ударный потенциал в туннельных комплексах, укрытых в толще скал. Чтобы не допустить пусков США и Израиль должны постоянно патрулировать воздушное пространство, что крайне дорого и подставляет под удар авиацию.

«Иран рассчитывает этот конфликт затянуть. Иранская стратегия вполне может оказаться действенной, но она очень тяжелая. Им нужно держать удар, причем удар страшный», — подчеркнул Лямин.

Сейчас Иран ведет борьбу с позиции слабейшей стороны, которая в принципе не имела ресурсов для создания равных противнику сил. У России ситуация несколько другая — возможности нанесения ударов возмездия принципиально иные. Однако события последних дней дают полезную информацию, а РФ необходимо внимательно проанализировать имеющиеся средства и подходы к подавлению американской ПРО и дополнить их иранскими приемами.