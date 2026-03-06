Война США и Израиля против Ирана: главное о седьмом дне конфликта

В Ливане возросло количество погибших, израильские ВВС вновь бомбили позиции в Тегеране и Бейруте, а Конгресс США выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в войне против Ирана. Немецкий таблоид Bild рассказал о главных событиях за седьмой день конфликта на Ближнем Востоке.

В Ливане количество погибших в результате атак Израиля по «Хезболле» возросло до 123 человек. По данным Министерства здравоохранения Ливана, еще 683 человека получили ранения. Израиль атаковал южные пригороды Бейрута ночью после того, как жителям было срочно приказано покинуть свои дома.

Крупнейшая американская база на Ближнем Востоке вновь стала целью: по данным Министерства обороны Катара, атака беспилотника на авиабазу Аль-Удейд в Катаре была отбита.

США сообщили, что за ночь было потоплено более 30 иранских судов. Среди них, по утверждениям военных, было и беспилотное судно. Количество иранских ракетных ударов сократилось на 90 процентов с начала конфликта, заявил адмирал Брэд Купер, глава Центрального командования США. Трамп утверждает, что 60 процентов иранских ракет и 64 процента пусковых установок выведены из строя.

Американский президент также заручился поддержкой Конгресса для своих ударов: Конгресс США, как и Сенат до него, отклонил резолюцию, которая остановила бы атаки на Иран. Демократы хотели помешать Трампу продолжать войну без одобрения конгрессменов, но проиграли голосование с результатом 212 против 219 голосов.

Ситуация для туристов на Ближнем Востоке остается напряженной. Рейс Air France, направлявшийся в Дубай для репатриации застрявших французских граждан, был вынужден вернуться из-за ракетных обстрелов в регионе. Как заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, около пяти тысяч французов хотят покинуть кризисный регион. Домой пока вернулись 750 из них.

Авиакомпания Etihad 6 марта частично возобновила полеты, выполняя рейсы из Абу-Даби в такие города, как Франкфурт, Лондон, Париж и Цюрих.