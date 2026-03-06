«Этот план все изменил»: раскрыта тайная тактика Ирана в конфликте с США

Уверенность США и Израиля в быстрой победе над Ираном основывалась на том, что им удастся оперативно свергнуть режим и погрузить страну в хаос. Однако иранские власти прибегли к хитрому плану, который втянул в конфликт соседние страны – они почти оказались «в заложниках», и вынуждены призывать американские власти завершить операцию, рассказал в беседе с Tsargrad.tv кандидат исторических наук, политолог Сергей Латышев.

© Газета.Ru

По его мнению, США рассчитывали, что после начала операции Иран начнет бить исключительно по Израилю и американским базам, стремясь не обидеть арабских соседей, как это было раньше, однако на этот раз все пошло по-другому.

«Голь на выдумки хитра — это как раз наш случай. Ещё есть такой термин «война бедных людей». Это особое искусство — как можно с минимальными средствами добиваться максимальных результатов», — заявил он.

Политолог пояснил, что в первую очередь Иран воспользовался планом «децентрализации», по которому устраненных руководителей страны автоматически заменили давно выбранные преемники. В итоге гражданская и военная власть на местах смогла действовать самостоятельно, начав атаковать соседей, включая Катар, Бахрейн, ОАЭ и Кувейт. А на их жалобы Иран заявляет об отсутствии полномочий диктовать условия «ожесточившимся соотечественникам» и призывает уговорить США остановить конфликт.

По мнению политолога, тактика Ирана сработала, и его арабские соседи вынуждены просить американцев и израильтян прекратить войну. В доказательство он привел недавнее выступление саудовского чиновника, посетовавшего, что США защищают лишь Израиль, а страны Персидского залива, в которых есть американские базы, Вашингтон оставил без поддержки.

«Трамп, ввязавшись в эту авантюру, рискует проиграть не только политически, но и экономически. <…> Сомнительно, что у американцев и израильтян получится подчинить Иран», — заключил политолог.

До этого иранская гостелерадиокомпания (IRIB) сообщила, что Иран нанес удары по нескольким десяткам военных целей США на Ближнем Востоке, были поражены 20 военных целей США в регионе и в таких странах, как Бахрейн, ОАЭ и Кувейт. Также сообщалось об ударе по штабу американских военных, расположенному неподалеку от международного аэропорта в Абу-Даби.

Ранее в Иране заявили о нанесении удара беспилотниками по дата-центру Amazon в Бахрейне.