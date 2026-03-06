Москва и Киев обменялись пленными по формуле 300 на 300
Россия вернула из украинского плена 300 военнослужащих, взамен Киеву были переданы 300 военнопленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Сейчас российские бойцы находятся на территории Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позже они будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации.
Обмен пленными состоялся при посредничестве ОАЭ и США.
Напомним, накануне из украинского плена вернулись 200 военнослужащих. Таким образом, всего за два дня
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что
Новость дополняется.