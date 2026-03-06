Москва и Киев обменялись пленными по формуле 300 на 300

Россия вернула из украинского плена 300 военнослужащих, взамен Киеву были переданы 300 военнопленных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

© Российская Газета

Сейчас российские бойцы находятся на территории Беларуси, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Позже они будут доставлены на родину для прохождения лечения и реабилитации.

Обмен пленными состоялся при посредничестве ОАЭ и США.

Напомним, накануне из украинского плена вернулись 200 военнослужащих. Таким образом, всего за два дня

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что

Новость дополняется.