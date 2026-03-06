Российская армия установила контроль над населенным пунктом Сосновое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в пятницу, 6 марта, сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

© Вечерняя Москва

По информации ведомства, освобождением поселка занимались подразделения группировки войск «Запад».

— Подразделения группировки войск «Запад» (...) 5 марта установили контроль над населенным пунктом Сосновое Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

5 марта в военном ведомстве сообщили, что 200 бойцов Вооруженных сил России вернулись с подконтрольной Киеву территории — ВСУ взамен получили такое же количество военных.

Российские солдаты находились на территории Белоруссии, где им оказывалась необходимая психологическая и медицинская помощь.

2 марта стало известно, что российские войска освободили Круглое в Харьковской области, а также Дробышево и Резниковку в Донецкой Народной Республике. При этом 28 февраля российские военные освободили Нескучное в Харьковской области и Горькое в Запорожской области.