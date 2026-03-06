Очевидец снял, как кувейтский F/A-18 в упор ударил ракетой по F-15E ВВС США

В социальных сетях появился видеоролик, в котором показано, как F/A-18 военно-воздушных сил Кувейта практически в упор выпускает ракету по американскому истребителю-бомбардировщику F-15E Strike Eagle.

AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения точно попадает в двигатель самолета, после чего тот начинает падать на землю, а в воздухе видны два купола парашютов катапультировавшихся членов экипажа.

При этом "восемнадцатый" пролетел в непосредственной близости от пораженной заокеанской крылатой машины.

Неизвестно, каким по счету был этот "Ударный орел". Но официально сообщалось, что всего США потеряли три летательных аппарата такого типа.

Пилоты просто обязаны знать силуэты самолетов вероятного противника, но есть вероятность, что в момент чрезвычайного нервного напряжения кувейтский "ас" просто принял F-15E за атакующие иранские МиГ-29.