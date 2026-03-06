Гибридные удары: откуда ВСУ атаковали Севастополь

Вооруженные силы Украины атаковали Севастополь с моря и с воздуха, при этом нападение было организовано из конкретного региона Украины. Об этом сообщил «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

© Сергей Мальгавко/ТАСС

Сегодня ночью над Крымом, по данным Минобороны России, было уничтожено 56 украинских беспилотников. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что один из украинских дронов, начиненный металлическими элементами, ударил по пятиэтажке в Севастополе. В результате атаки ВСУ на город за медицинской помощью обратились девять человек, среди них трое детей.

По словам основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, атаковавшие Крым дроны были из Одесской области.

«Это довольно недалеко от Крыма, поэтому атака, однозначно, шла оттуда. Стоит отметить, что она носила гибридный характер - это и БЭКи (безэкипажный катер), и летающие дроны. Она была и с моря, и с воздуха», - пояснил эксперт.

Он также выразил уверенность, что массированная атака была совершена Киевом, чтобы привлечь внимание Запада.