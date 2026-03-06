«Сирены шли волнами»: израильтянка рассказала о последствиях войны с Ираном
Жительница Иерусалима Елена рассказала, что происходит в Израиле на фоне войны с Ираном. Как сообщает «КП», женщина призналась, что людям приходится жить между волнами воздушных тревог.
Елена переехала в 2011 году. Она работает гидом и водит экскурсии по Старом городу. Утром 28 февраля женщина услышала предупредительную сирену, а в приложении от Службы тыла появилось уведомление с требованием оставаться дома. Воздушное пространство тут же закрыли, а в аэропорту Бен-Гурион отменили все рейсы.
«Сирены шли волнами: 10-15 минут тишины — и по новой. К вечеру все устали настолько, что дети уже не плакали, на автомате хватали рюкзак с самым необходимым и шли в укрытие», — рассказала Елена.
Сейчас сирены воют реже — каждые час-два. В ее доме в убежище прячутся все соседи: как пожилые люди, так и семьи с детьми. В укрытии собравшиеся смотрят заранее скачанные фильмы и читают книги. Главная неприятность, с которой приходится сталкиваться — недосып.
Туристов сейчас в Иерусалиме нет, а в Старый город и вовсе пускают только по прописке. Достопримечательности закрыты. Госучреждения работают по сокращенному графику, как и банки. Школы, детсады и университеты перевели занятия в дистанционный режим и в основном закрыты до особого распоряжения.
Продукты есть практически везде, однако свежий хлеб очень быстро разбирают. Наиболее простым индикатором паники Елена называет воду — если люди скупают бутылки с ней, то «все очень плохо». Пока такой ситуации не наблюдается. Молоко также покупают быстро, поскольку оно быстро портится, а из-за обстрелов могут быть задержки поставок.
«Заправки работают, но ходят слухи, что начнутся проблемы из-за Ормузского пролива. У меня нет машины, а вот соседи жаловались, что бензин подорожал где-то на 20%. В первые дни были очереди, народ заправлялся впрок. Сейчас я больших очередей не заметила, возможно, они есть в других городах», — добавила Елена.
Автобусы, по оценкам израильтянки, ходят реже, чем обычно. Кроме того, в них значительно меньше пассажиров.
Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ходе одного из ударов погиб аятолла Али Хаменеи. Тегеран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.