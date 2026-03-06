«Сирены шли волнами»: израильтянка рассказала о последствиях войны с Ираном

Жительница Иерусалима Елена рассказала, что происходит в Израиле на фоне войны с Ираном. Как сообщает «КП», женщина призналась, что людям приходится жить между волнами воздушных тревог.

Елена переехала в 2011 году. Она работает гидом и водит экскурсии по Старом городу. Утром 28 февраля женщина услышала предупредительную сирену, а в приложении от Службы тыла появилось уведомление с требованием оставаться дома. Воздушное пространство тут же закрыли, а в аэропорту Бен-Гурион отменили все рейсы.

«Сирены шли волнами: 10-15 минут тишины — и по новой. К вечеру все устали настолько, что дети уже не плакали, на автомате хватали рюкзак с самым необходимым и шли в укрытие», — рассказала Елена.

Сейчас сирены воют реже — каждые час-два. В ее доме в убежище прячутся все соседи: как пожилые люди, так и семьи с детьми. В укрытии собравшиеся смотрят заранее скачанные фильмы и читают книги. Главная неприятность, с которой приходится сталкиваться — недосып.

Туристов сейчас в Иерусалиме нет, а в Старый город и вовсе пускают только по прописке. Достопримечательности закрыты. Госучреждения работают по сокращенному графику, как и банки. Школы, детсады и университеты перевели занятия в дистанционный режим и в основном закрыты до особого распоряжения.

«Есть специальные приложения, которые просчитывают вероятность тревоги. Это помогает понять, успеешь выйти на улицу, принять дома душ или нет. Мы уже знаем, что из Ирана ракета летит около 10 минут, а вот из Ливана — 15-20 секунд», — отметила она.

Продукты есть практически везде, однако свежий хлеб очень быстро разбирают. Наиболее простым индикатором паники Елена называет воду — если люди скупают бутылки с ней, то «все очень плохо». Пока такой ситуации не наблюдается. Молоко также покупают быстро, поскольку оно быстро портится, а из-за обстрелов могут быть задержки поставок.

«Заправки работают, но ходят слухи, что начнутся проблемы из-за Ормузского пролива. У меня нет машины, а вот соседи жаловались, что бензин подорожал где-то на 20%. В первые дни были очереди, народ заправлялся впрок. Сейчас я больших очередей не заметила, возможно, они есть в других городах», — добавила Елена.

Автобусы, по оценкам израильтянки, ходят реже, чем обычно. Кроме того, в них значительно меньше пассажиров.

Напомним, что 28 февраля Израиль и США начали военную операцию против Ирана. В ходе одного из ударов погиб аятолла Али Хаменеи. Тегеран отвечает ударами по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.