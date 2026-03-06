CNN показал разгромленные Ираном базы ПВО на Ближнем Востоке

Иран нанес существенный урон системе ПВО США и союзных стран на Ближнем Востоке. Такой вывод делает CNN, проанализировав спутниковые снимки радиолокационных баз после ударов.

Канал подтверждает выведение из строя радиолокационной системы американской ракетной батареи THAAD в Иордании. Пострадали от атак здания, в которых размещались аналогичные радиолокационные системы.

"На снимке видны два 4-метровых кратера в песке рядом с радаром AN-TPY/2. Это позволяет предположить, что для поражения системы, состоящей из пяти 12-метровых прицепов, потребовалось несколько попыток. Все прицепы были уничтожены или серьезно повреждены". - пишет CNN.

По данным канала, с 28 февраля по 1 марта были повреждены по меньшей мере три здания на военной базе в Рувайсе и четыре здания на базе в Садере в ОАЭ. Среди них были ангары для транспортных средств, в которых хранились радиолокационные системы для батарей THAAD на обеих базах.

Джензен-Джонс, специалист по боеприпасам и директор исследовательской компании Armament Research Services (ARES), заявил в интервью CNN, что радар не так просто заменить, и назвал его потерю серьёзным ударом.

"Радар AN-TPY/2 - это, по сути, сердце батареи THAAD, обеспечивающее запуск ракет-перехватчиков и вносящее свой вклад в сетевую систему противовоздушной обороны, - сказал он. - Кроме того, это невероятно дорогостоящее оборудование. Потеря даже одного радара такого типа будет иметь серьезные последствия для выполнения боевых задач. Вероятно, придется передислоцировать замену из другого места, а это потребует времени и усилий".

В среду в результате иранских ударов по американским военным базам и объектам на Аравийском полуострове было выведено из строя оборудование связи, радиолокации и разведки. Это было сделано с целью отрезать их от внешнего мира. Кроме того, спутниковые снимки, проанализированные Сэмом Лэром, научным сотрудником Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина, показывают повреждения катарской системы раннего предупреждения американского производства в Умм-Дахале.

Представитель Пентагона заявил CNN: "Из соображений безопасности мы не будем комментировать наличие конкретных возможностей в регионе".