В России высказались об условии вступления в конфликт вокруг Ирана

Россию с Ираном не связывают никакие военные обязательства, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международной политике Алексей Чепа.

Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат ответил на вопрос об условии вступления Москвы в конфликт Тель-Авива и Тегерана.

«Я бы не хотел рассматривать какие-то жесткие условия, рисовать какие-то такие картинки продолжения этого конфликта. Хочу сказать, что Иран не обращался к нам за помощью. Это первое. Второе, нас с Ираном не связывают никакие военные обязательства. Третье, мы, очевидно, приступили и приступаем к задачам как можно быстрее погасить этот конфликт», — сообщил Чепа.

Депутат отметил, что президент России Владимир Путин общался с лидерами ближневосточных стран и обсуждал ситуацию.

«Мы понимаем, что сегодня уже большое количество стран втянуто в этот конфликт. Не исключаются провокации, которые могут втягивать эти страны в конфликт. Обсуждать дальнейшую эскалацию этого конфликта, где участвуют страны с ядерным оружием, не хотелось бы», — заключил он.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) изучают возможность заморозки активов Ирана, которые хранятся на их территории. Таким образом, Тегеран рискует потерять миллиарды долларов.