Российские бойцы из группировки войск «Север» обнаружили в подвалах домов под Харьковом обезглавленные и сожженные тела украинских военнослужащих. Что творится в рядах Вооруженных сил Украины, разбиралась газета «Аргументы и факты».

Наемники

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников усомнился в ранее озвученной версии, что украинские военные отрезали конечности у погибших сослуживцев для последующего доказательства их смерти.

«Боевики ВСУ на харьковском направлении находятся в панике. Сейчас они думают о том, как спасти свою жизнь и покинуть место боевого соприкосновения, и вряд ли задумываются о том, как подтвердить гибель своих товарищей», – заметил эксперт.

По его мнению, к расправе причастны иностранные наемники, которые «расчленяют тела для того, чтобы невозможно было их опознать». И такие случаи уже ранее были зафиксированы в зоне проведения спецоперации.

«Отсечение головы от туловища и последующее ее сокрытие – практика, распространенная в Латинской Америке», – заметил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

Эксперт считает, что наемники из Латинской Америки были брошены на передовую и мстят всем: «сослуживцам, командирам, мирным жителям».

Ритуалы

В свою очередь военно-политический эксперт Ян Гагин напомнил о практике человеческих жертвоприношений, которая существует среди боевиков националистических батальонов, в том числе «Азова»* (признан террористическим и запрещен в России).

«В районе Курахово (Донецкая Народная Республика) на брошенных ВСУ позициях был обнаружен настоящий жертвенник со всей соответствующей атрибутикой. (…) Наличие надписей на стенах и на алтаре на украинском языке говорит о том, что обряды проводили кто-то из участников нацбатов», – отметил он.

При этом, по словам эксперта, такие находки были сделаны на каждой базе нацбата, а о том, что жертвенники активно использовались, говорят видеозаписи, которые сами боевики снимают и выкладывают в Сеть, а также показания местных мирных жителей.

Ранее стало известно, что бойцы из подразделения ГУР «Кракен»* (запрещенная в России террористическая организация) на несколько недель исчезли с линии боевого соприкосновения, отказываясь выполнять приказы, пока не получат новое вооружение и технику. Националисты из батальона «Айдар»* (признан террористическим и запрещен в РФ) также были замечены в самовольном перемещении.

* Признаны террористическими и запрещены в РФ.