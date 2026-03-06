США не удалось добиться полного превосходства в воздухе над Ираном

Растет число ошибочных представлений о том, что США и Израиль достигли полного контроля над воздушным пространством Ирана, сообщает The War Zone.

"Это абсолютно не соответствует действительности", - пишет TWZ.

Переход от дистанционных атак к прямому нанесению авиаударов по иранским объектам уже начался, однако он сопряжен с серьезными рисками, так как иранские мобильные комплексы ПВО могут появиться практически где угодно и оставить экипажам самолетов очень мало времени на реакцию. Особую проблему представляют ЗРК с оптико-электронными системами, поскольку в случае с ними американские истребители четвертого поколения не узнают о том, что их атакуют, пока не получат удар.

"Недооценивать способность Ирана наносить удары и уничтожать самолеты коалиции было бы опасно", - считает издание.

TWZ отмечает, что риск для авиации будет особенно высок в восточном Иране, который в значительной степени остался нетронутым по сравнению с западной половиной страны.

Восточная часть Ирана также находится дальше от территории союзников, что осложняет поисково-спасательные операции в случае необходимости эвакуации сбитого экипажа.

Таким образом, хотя и существуют локальные зоны превосходства в воздухе над Ираном, полного превосходства в воздухе пока нет, и достигнуть его в ближайшее время не получится, резюмирует The War Zone.