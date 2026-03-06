Взрыв в Дубае и кластерные ракеты Ирана: что произошло за ночь на Ближнем Востоке

Конфликт между США, Израилем и Ираном продолжается — в Дубае прогремели новые взрывы, а Иран подтвердил использование кластерных боеприпасов. Рассказываем, что нового произошло в войне на Ближнем Востоке за минувшую ночь.

Атаки Ирана

Иран атаковал беспилотниками авиабазу Рамат-Давид и радиолокационную станцию на базе Мерон израильских ВВС. Как сообщает «КП», об этом заявил представитель центрального штаба войск ПВО исламской республики «Хатам-оль-Анбия».

Кроме того, ВМС Ирана атаковали беспилотниками военную базу США в Кувейте, а также Тель-Авив — в районе аэропорта Бен-Гурион начался пожар. Незадолго до этого государственные СМИ Ирана заявили о том, что Тегеран начал применять ракеты с кластерной боевой частью

Как сообщает «Царьград» со ссылкой на израильские СМИ, взрыв также зафиксировали в Дубае. Кроме того, удары Ирана пришлись по штабу военных США в Абу-Даби, вблизи международного аэропорта Заид.

Удары Израиля и США

Авиация Израиля ударила по объекту «Хезболлы» в районе Харет-Хорейк на юге Бейрута. Об этом заявила армия обороны Израиля в Telegram-канале.

«Этими ударами был поражен командный центр исполнительного совета и объект, где хранились БПЛА, используемые "Хезболлой" для проведения атак против Израиля», — заявили в ЦАХАЛ.

Соединенные штаты тем временем уничтожили иранский корабль-носитель беспилотников. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). По их подсчетам, уничтожено уже 30 кораблей иранского флота.

Последствия конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану на восстановление после ударов американский и израильской армий потребуется по меньшей мере 10 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Журналисты ABC News спросили американского лидера, как он прокомментирует опасения по поводу того, каким будет следующий этап после завершения военной кампании против Ирана.

«Забудьте о следующем. Они уничтожены», — сказал Трамп.

Саудовская Аравия тем временем начала перенаправлять миллионы баррелей нефти в Красное море. Как сообщает Bloomberg, ресурс направляют в порт Янбу. Так страна стремится сохранить экспорт на мировой рынок на фоне войны с Ираном и переполнения хранилищ в регионе.