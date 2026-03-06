Российские военные обнаружили подземный город ВСУ в Харьковской области
Российские военные обнаружили в Харьковской области подземный город Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным Спартак, передает РИА Новости.
Крупная сеть подземных тоннелей была найдена в ходе взятия Графского в Харьковской области. Уточняется, что во время зачистки украинские бойцы «выскочили почти с тыла», пытаясь застать врасплох армию России. Однако тогда их встретил пулеметчик.
«Начали осматриваться, там было очень много скрытых пулеметных точек под землей. Обычный лес сверху, а оказывается целый город под землей», — рассказал Спартак.