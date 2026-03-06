Массированная атака ВСУ сегодня: «сбросы» на людей и беспилотники-камикадзе

В Херсонской области Вооруженные силы Украины сбросили боеприпасы на людей, ожидающих открытия продуктового магазина. Какие еще регионы оказались под угрозой к утру 6 марта, в материале «Рамблера».

Херсонская область

Жертвами атаки украинских дронов на магазин в Алешках Херсонской области стали два человека, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина «Эвелина» перед открытием. Четыре сброса подряд. По предварительным данным два человека погибли, двенадцать — ранены. Все — мирные жители», — сообщил Сальдо.

По его словам, большинству пострадавших оказывается медицинская помощь в Алешкинской ЦРБ, а двое тяжелораненых отправлены в Скадовскую ЦРБ.

Украинский дрон также ударил по пятиэтажке в Севастополе. В результате атаки ВСУ на город пострадали девять человек. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Сильно пострадал пятиэтажный многоквартирный дом на Ефремова. Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди», — отметил он.

По информации главы города, всего за медицинской помощью обратились девять человек. Из них шестеро, в том числе и трое детей, были госпитализированы с различными резаными ранами.

Белгородская область

Шесть районов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины, пострадала 17-летняя девушка, сообщил вечером 5 марта губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате атак повреждены жилые дома, соцобъекты, машины, перебиты линии электропередачи и газовые трубы.

«В городе Шебекино в результате детонации дрона пострадала 17-летняя девушка. Бригада скорой доставила ее в детскую областную клиническую больницу, где ей диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы», — рассказал он.

Сбиты 83 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи было уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 56 из которых атаковали Крым. Семь дронов было уничтожено над Воронежской областью. Над акваториями Азовского и Черного морей было сбито семь и пять БПЛА, соответственно, сообщили в Минобороны России.

Четыре дрона сбиты в Курской области. Краснодарский край атаковали два беспилотника и по одному уничтожены в Астраханской и Белгородской областях, говорится в Telegram-канале военного ведомства.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в результате налета Вооруженных сил Украины получили повреждения жилые дома и социальные учреждения. Пострадали три человека.