Российские военные добиваются прогресса на одном из ключевых участков фронта, который долгое время считался «мертвым». Как сообщает «Царьград», это происходит на фоне обмана украинских командиров, который приводит к потерям в рядах ВСУ.

Потери из-за красивых докладов

За последние сутки штурмовики группировки войск «Восток» продолжили атаковать по направлению на запад и северо-запад от Гуляйполя. Продолжаются разведывательно-поисковые действия на севере, уничтожение групп усиления и инженерной разведки в районах прифронтовых населенных пунктов. Также отмечается успешное продвижение в районах населенных пунктов Риздвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса и Гуляйпольское.

На западно-запорожском направлении удалось отразить украинское наступление и перехватить инициативу. Наступление зафиксировано к северу от Малых Щербаков. ВСУ почти полностью выбиты из Приморского. Кроме того, противник заблокирован в Речном.

Пленный полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк считает, что ВСУ столкнулись на участке с почти полным несоответствием действительности отчетам. Причем врут именно высокопоставленные офицеры — из-за критического положения личного состава украинской армии.

«Около трети всех позиций тактически невыгодны и непригодны для удержания, но ГШУ, используя свою автоматизированную систему Delta, контролирует ситуацию на мельчайших уровнях и никогда не даёт разрешения на оставление таких точек. Это вынуждает командиров подразделений прибегать к обману, отправляя на заведомо провальную миссию одного-двух солдат, которые, скрываясь где-нибудь в подвале в селе Приморском, поддерживают связь, создавая видимость контроля над территорией, будучи в окружении», — рассказал он.

Другой вариант развития событий — командования просто молча уходит с позиций. Прибывшие на ротацию новые бригады, не зная о реальном положении фронта, оказывается под мгновенным ударом БПЛА и ФАБов.

На краснолиманском направлении «неспешно, но верно» подтягиваются фланги. Как отмечает военный обозреватель канала «Панцервафли/Panzerwaffle», за последние несколько дней пал важный пункт обороны ВСУ — Дробышево. Кроме того, освобождена Яровая — это облегчит зачистку Святогорска.

Автор ранее отмечал, что после взятия Северска события начнут развиваться быстрее, поскольку полоса наступления сократится, а войска освободятся для движения с двух сторон на Лиман с севера и Николаевку с востока. Однако для этого занять Святогорск, Лиман и Николаевку. Теперь выход на стартовую позицию для наступления на Славянск «становится все ближе и ближе».

513 дней боев

На харьковском направлении разведчики группировки войск «Север» вскрыли выдвижение пикапа ВСУ с живой силы из села Бузово. По технике нанесли прицельный удар. Южнее села Волноваха вскрыто расположение пусковых установок БПЛА противника — по цели отработали операторы PFV-дронов.

На волчанском направлении продолжаются бои в Волчанских Хуторах, где ВС РФ зачистили несколько домов. В подвалах найдено множество солдат ВСУ со следами горения и без конечностей. Их сослуживцы украинских военных забирают для опознания.

Оживление произошло и на участке, который длительное время считался «мертвым». Бои за Липцы и на окраинах начались почти одновременно с боями за Волчанск — они идут уже 513 дней. Село маленькое, но имеет огромное стратегическое значение. Из-за этого еще в конце 2025 года ВС РФ прорвали еще один участок госграницы и выдвинулись во фланг к противнику, который пытается любой ценой сдержать движение российских подразделений.

Автор канала «Без Ретуши» еще в декабре 2025 года заявлял, что харьковское направление будет одним из самых главных на 2026 год. По его мнению, ВС РФ будут «рвать» фронт в сторону Харькова, чтобы защитить Белгородскую область от противника.