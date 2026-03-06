«Мертвый фронт» ожил: обман командиров ВСУ и 513 дней «жесточайших боев»
Российские военные добиваются прогресса на одном из ключевых участков фронта, который долгое время считался «мертвым». Как сообщает «Царьград», это происходит на фоне обмана украинских командиров, который приводит к потерям в рядах ВСУ.
Потери из-за красивых докладов
За последние сутки штурмовики группировки войск «Восток» продолжили атаковать по направлению на запад и северо-запад от Гуляйполя. Продолжаются разведывательно-поисковые действия на севере, уничтожение групп усиления и инженерной разведки в районах прифронтовых населенных пунктов. Также отмечается успешное продвижение в районах населенных пунктов Риздвянка, Воздвижевка, Верхняя Терса и Гуляйпольское.
На западно-запорожском направлении удалось отразить украинское наступление и перехватить инициативу. Наступление зафиксировано к северу от Малых Щербаков. ВСУ почти полностью выбиты из Приморского. Кроме того, противник заблокирован в Речном.
Пленный полковник ССО ВСУ Владимир Антонюк считает, что ВСУ столкнулись на участке с почти полным несоответствием действительности отчетам. Причем врут именно высокопоставленные офицеры — из-за критического положения личного состава украинской армии.
«Около трети всех позиций тактически невыгодны и непригодны для удержания, но ГШУ, используя свою автоматизированную систему Delta, контролирует ситуацию на мельчайших уровнях и никогда не даёт разрешения на оставление таких точек. Это вынуждает командиров подразделений прибегать к обману, отправляя на заведомо провальную миссию одного-двух солдат, которые, скрываясь где-нибудь в подвале в селе Приморском, поддерживают связь, создавая видимость контроля над территорией, будучи в окружении», — рассказал он.
Другой вариант развития событий — командования просто молча уходит с позиций. Прибывшие на ротацию новые бригады, не зная о реальном положении фронта, оказывается под мгновенным ударом БПЛА и ФАБов.
На краснолиманском направлении «неспешно, но верно» подтягиваются фланги. Как отмечает военный обозреватель канала «Панцервафли/Panzerwaffle», за последние несколько дней пал важный пункт обороны ВСУ — Дробышево. Кроме того, освобождена Яровая — это облегчит зачистку Святогорска.
Автор ранее отмечал, что после взятия Северска события начнут развиваться быстрее, поскольку полоса наступления сократится, а войска освободятся для движения с двух сторон на Лиман с севера и Николаевку с востока. Однако для этого занять Святогорск, Лиман и Николаевку. Теперь выход на стартовую позицию для наступления на Славянск «становится все ближе и ближе».
Сводка СВО за ночь 6 марта 2026: контроль над районами Краматорска и удар «Торнадо»
513 дней боев
На харьковском направлении разведчики группировки войск «Север» вскрыли выдвижение пикапа ВСУ с живой силы из села Бузово. По технике нанесли прицельный удар. Южнее села Волноваха вскрыто расположение пусковых установок БПЛА противника — по цели отработали операторы PFV-дронов.
На волчанском направлении продолжаются бои в Волчанских Хуторах, где ВС РФ зачистили несколько домов. В подвалах найдено множество солдат ВСУ со следами горения и без конечностей. Их сослуживцы украинских военных забирают для опознания.
Оживление произошло и на участке, который длительное время считался «мертвым». Бои за Липцы и на окраинах начались почти одновременно с боями за Волчанск — они идут уже 513 дней. Село маленькое, но имеет огромное стратегическое значение. Из-за этого еще в конце 2025 года ВС РФ прорвали еще один участок госграницы и выдвинулись во фланг к противнику, который пытается любой ценой сдержать движение российских подразделений.
Автор канала «Без Ретуши» еще в декабре 2025 года заявлял, что харьковское направление будет одним из самых главных на 2026 год. По его мнению, ВС РФ будут «рвать» фронт в сторону Харькова, чтобы защитить Белгородскую область от противника.