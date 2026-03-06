Видео с "Геранями" выдали за кадры работы новейших дронов США

Телекомпания Fox News проиллюстрировала рассказ военным экспертом Бреттом Великовичем о применяемых в Иране новейших дронах США кадрами полетов российских БПЛА "Герань".

Работу русских дронов снимали зенитные коптеры ВСУ Sting - они-то и выдали подделку. Зрители заметили надписи "Sting" и "Wild Hornets" (другой производитель дронов на Украине) на прицельной сетке. Потом в глаза бросились знакомые треугольные силуэты и теперь в чатах телекомпании обсуждают не сентенции Великовича, а халтурщиков с телевидения.

США заявили об использовании в Иране копии "Герани" - дрона LUCAS. Но информации и объективного контроля его применения пока нет.

Зато американские и израильские ракеты прилетели в большой склад боеприпасов в Бушере. Опубликованы кадры мощнейшего взрыва в километре от охраняемой зоны АЭС.