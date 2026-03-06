В Минобороны России сообщили об успешных операциях российских сил в Краматорске и уничтожении переправы ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 6 марта.

БАРС-31 против ВСУ

Операторы FPV-дронов добровольческого отряда БАРС-31 уничтожили украинскую самоходную установку «Гвоздика», сообщили в Минобороны России. «Гвоздика» ВСУ была обнаружена во время воздушной разведки на краматорско-дружковском направлении. В Минобороны отметили, что артиллерийская позиция была тщательно замаскирована с учетом особенностей местности и перекрыта ветками деревьев.

Для нанесения удара по цели военные использовали FPV-дроны на оптоволокне. Операторы беспилотников, маневрируя, обошли защитные сооружения ВСУ и уничтожили цель.

Удар «Торнадо»

Российская реактивная система залпового огня «Торнадо-С» уничтожила понтонную переправу ВСУ через реку, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена группировкой войск «Запад».

Переправа была выявлена воздушной разведкой во время мониторинга путей снабжения ВСУ. Оператор дронов зафиксировал интенсивное движение инженерной техники и автотранспорта. Оказалось, что переправа имела ключевое значение для логистики украинских формирований на этом участке.

Координаты цели были переданы на командный пункт артиллерийского дивизиона. Военнослужащие развернули «Торнадо-С» и выполнили залп высокоточными 300-миллиметровыми реактивными снарядами. В результате прямого попадания переправа была полностью разрушена.

Операция «Князя Вандала Новгородского»

Операторы российских FPV-дронов уничтожили украинские квадрокоптеры R-18 в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ. Украинские дроны, применяемые для доставки боеприпасов, разведки и наведения артиллерии, были выявлены расчетами радиоэлектронной борьбы и нейтрализованы с помощью дронов «Князь Вандал Новгородский».

Уничтожение беспилотников сорвало планы ВСУ по разведывательно-диверсионной деятельности и нанесению ударов по ВС РФ. Кроме того, один из операторов FPV-дронов уничтожил замаскированную украинскую пушку М-60, подготовленную для ведения огня по позициям российских войск.

Удар «Гиацинта»

Буксируемая пушка «Гиацинт-Б» костромских артиллеристов-десантников уничтожила пункты временной дислокации ВСУ на правобережье Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны. Пункт дислокации ВСУ располагался в полуразрушенных зданиях в глубине Херсонской области.

Морские пехотинцы ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и ангар с техникой ВСУ. Об этом РИА Новости сообщили военнослужащие подразделения.

Операция была проведена на добропольском направлении. Старший наводчик боевой машины с позывным «Калуга» рассказал, что рядом с ангаром находилось до пяти-шести машин ВСУ и значительное количество личного состава.

«После удара началось мощное возгорание, внутри находились боеприпасы и топливо», - подчеркнул военный.

Удар по ВСУ в Константиновке

Пункт управления гексакоптеров ВСУ в густонаселенном районе Константиновки был уничтожен без вреда для мирного населения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора дронов ВС РФ с позывным «Сила».

Разведка ВС РФ обнаружила, как во дворе одного из частных домов Константиновки солдаты ВСУ переносили гексакоптер типа «Баба-яга», координаты цели были переданы расчету ударных беспилотников. Пункт управления был уничтожен тремя дронами.

Районы Краматорска под контролем ВС РФ

Подразделения беспилотников Добровольческого корпуса Минобороны контролируют районы ТЭЦ и аэропорта в Краматорске. Об этом сообщил РИА Новости один из бойцов отряда БАРС-31.

Военный указал, что в самом Краматорске активно работают подразделения БПЛА. Отряд БАРС-31 выявляет и уничтожает военную технику ВСУ на городских улицах.