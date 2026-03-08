Иран сообщил о серии ударов по базам США в странах Персидского залива

В Иране заявили, что военные базы США будут основными целями мощных ударов «в случае продолжения прежних наступательных действий». Ранее Тегеран информировал об атаке на американскую авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ. По данным иранской стороны, в результате были выведены из строя центр спутниковой связи, радиолокационные станции раннего предупреждения и управления огнём, а также центр контроля воздушных операций. Иранские военные заявили, что США в результате этой атаки потеряли около 200 человек погибшими и ранеными. Как отмечают эксперты, базы США и другие американские объекты не столько защищают страны региона, сколько создают значительные дополнительные риски для этих государств — и прежде всего для мирного населения.

Военные базы США по всему Ближнему Востоку и объекты Израиля будут основными целями мощных ударов «в случае продолжения прежних наступательных действий», говорится в заявлении Вооружённых сил Ирана, которое опубликовало агентство Mehr.

В свою очередь, Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил, что атаковал американскую военную базу в Бахрейне. Как сообщает агентство Fars, в КСИР уточнили, что в рамках 26-й волны операции «Правдивое обещание — 4» Тегеран нанёс удары высокоточными ракетами по базе в районе Джуффейр, где дислоцирован штаб Пятого флота ВМС США.

Ранее КСИР заявил о нанесении ударов по американской авиабазе Аль-Дафра, расположенной на территории Объединённых Арабских Эмиратов. По данным Fars, операция была проведена ранним утром 7 марта с использованием ударных дронов. Тегеран утверждает, что ударами были выведены из строя центр спутниковой связи, радиолокационные станции раннего предупреждения и управления огнём, а также центр контроля воздушных операций.

Как сообщил после этого центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия», США в результате ударов Ирана по базе Аль-Дафра в ОАЭ потеряли около 200 человек погибшими и ранеными.

По данным Press TV, расположенная в Багдаде американская база «Виктория» также подверглась атаке БПЛА в ночь на 7 марта, после чего на ней произошло возгорание.

Кроме того, Иран заявил, что ракетная система военно-морских сил исламской республики выпустила береговую ракету по авианосцу USS Abraham Lincoln.

6 марта КСИР сообщил, что ракетные удары были нанесены по американским базам в Персидском заливе. В частности, речь идёт о базе Али Ас-Салям в Кувейте и базе Аль-Дафра в ОАЭ. Как уточнили в КСИР, удар по базе Али Ас-Салям был нанесён «мощными крылатыми и баллистическими ракетами, в результате чего был уничтожен сверхсовременный радар раннего предупреждения базы и её вспомогательные сооружения», а также топливные резервуары для американских самолётов и две взлётно-посадочные полосы базы.

Как информировало Press TV, впоследствии военно-морские силы Ирана объявили о нанесении массированных ударов дронами-камикадзе и по другим объектам США в регионе.

«В ходе масштабной операции ударам подверглись американские военные лагеря и объекты в Минхаде (в районе столицы ОАЭ Абу-Даби. — RT), лагерь Аль-Адири в Кувейте», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что эта операция стала ответом на затопление американской подводной лодкой иранского фрегата Dena в водах Индийского океана.

Ранее сообщалось, что Иран уничтожил американские радары ПРО THAAD в ОАЭ и Иордании.

«Действительно ли нужны базы США»

Напомним, ещё 28 февраля агентство Tasnim сообщило, что Иран нанёс удары по 14 американским базам на Ближнем Востоке. После этого в КСИР заявили, что Тегеран атаковал базу ВВС США в Саудовской Аравии. По данным иранских военных, авиабаза Принц Султан, используемая армией США, «подверглась точному удару» ракет и беспилотников исламской республики.

Впоследствии постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани объявил, что Тегеран будет считать военные базы враждебных ему сил законными целями до полного прекращения агрессии против исламской республики. По его словам, ответ Тегерана на атаку США направлен исключительно против баз и объектов американского правительства.

2 марта в КСИР сообщили, что Иран нанёс удары по американским объектам в Бахрейне, Объединённых Арабских Эмиратах, Кувейте и в Ормузском проливе. Как уточнялось, Тегеран атаковал «стационарные и мобильные цели» армии США.

В тот же день глава МИД исламской республики Аббас Аракчи заявил, что любые американские военные базы на Ближнем Востоке, даже те, с которых не наносились удары по Ирану, рассматриваются Тегераном как законные цели.

В ночь на 3 марта под огонь попала американская авиабаза США в Бахрейне, сообщалось о разрушении главного здания командования и штаба. Кроме того, были нанесены удары по базе США и аэропорту в Эрбиле, а также по американскому посольству в Эр-Рияде.

6 марта центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» заявил, что атака на место дислокации военных США в Бахрейне привела к большому количеству жертв.

По словам зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, американские военные базы в странах Персидского залива являются угрозой, а не защитой для этих государств.

«Арабские страны Персидского залива допустили на свою территорию американские базы. Они наивно ожидали от них защиты. Чёрта с два! США их просто используют, работая на защиту лишь одной страны. Хорошенько подумайте, действительно ли вам нужны базы США — они не защита, а угроза», — написал он 6 марта в соцсети X.

«Как красная тряпка»

Эксперты также отмечают, что ход текущего ближневосточного конфликта с участием США продемонстрировал, что американские базы не столько защищают страны региона, сколько создают значительные дополнительные риски для этих государств.

«Уже совершенно очевидно, что американские военные базы, предназначенные якобы для защиты стран и регионов, практически не могут защитить даже себя. Всего за несколько дней боёв Ирану удалось нанести множество массированных ударов по объектам США — ракетных и с применением БПЛА — и достичь целей. Можно констатировать, что военное присутствие Соединённых Штатов в ряде арабских стран Персидского залива, а особенно их базы, не помогают обороне, а лишь привлекают удары», — подчеркнул в беседе с RT военный эксперт Александр Хроленко.

По его словам, присутствие американских баз на территории государств региона во многом как «красная тряпка для быка», поскольку в случае конфликтов или боевых действий они становятся приоритетной целью — как и штаб-квартиры ЦРУ, радары и другие объекты США.

«Американские военные объекты на Ближнем Востоке являются угрозой не только для стран Персидского залива, но и для всего Ближнего Востока. Несмотря на все усилия американской стороны по стягиванию своих сил в регион, в том числе авиационной группировки, Тегеран продолжает наносить целенаправленные удары и добиваться вполне ощутимых результатов. Сейчас Иран во многом контролирует ситуацию в зоне Персидского залива, — считает Хроленко. — Происходящие в регионе события разрушают все мифы о том, что Соединённые Штаты — священная корова, которую нельзя трогать. Несмотря на то что США — ядерная держава, их объекты сейчас страдают от ударов Ирана, а Вашингтон не может этого предотвратить».

Кроме того, эксперт обратил внимание, что из-за американских объектов опасность грозит также расположенной рядом с ними гражданской инфраструктуре и местному мирному населению.

«Американские военные базы подвергают риску обычных людей, находящихся вблизи этих объектов. К тому же, по сути, получается, что не Соединённые Штаты обеспечивают оборонную безопасность в регионе, а страны Персидского залива сами пытаются защитить базы США на территории региона. И это выглядит довольно абсурдно. Возникает вопрос: а для чего тогда эти базы нужны?» — отметил Хроленко.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии RT отметил, что при размещении своих военных баз Вашингтон думает только о собственной выгоде. По его словам, Иран бьёт по военным базам избирательно, но тем не менее «ракеты сбиваются и падают на головы гражданам». Аналитик привёл в пример ситуацию в ОАЭ.

«Там две базы: военно-морская и военно-воздушная. Эмираты поддерживают США. Поэтому им достаётся больше всего. Но... страдает мирное население. Страны, которые тесно работают с США, подставляют себя. Американцы защищают в первую очередь Израиль и свои базы, арабские страны они не защищают», — подчеркнул Кнутов.

Со своей стороны, военный эксперт Виктор Литовкин утверждает, что соседство с американскими объектами действительно создаёт опасность для гражданской инфраструктуры и жителей стран Персидского залива.

«Когда наносят удары по военным базам, то, безусловно, под сопутствующий огонь попадают и гражданские объекты, расположенные вокруг этих баз, поскольку снаряды и ракеты, осколки от них не выбирают, куда лететь», — пояснил Литовкин в разговоре с RT.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке значительно наносит удар по имиджу США, которые нередко ассоциируют себя со страной, которая якобы способна защитить другие государства.

«Удары Ирана показывают, что неуязвимых американских объектов просто не существует. И КСИР может достать их даже на расстоянии в тысячи километров. Уже сейчас американские базы во всём регионе получили значительные повреждения. Многолетняя стратегия США по убеждению союзников в том, что их базы являются гарантией стабильности, сегодня просто разрушилась как карточный домик», — считает Литовкин.

Схожего мнения придерживается и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, концепция, которую всё это время американцы «продавали» странам Персидского залива, что США якобы предоставляют гарантии безопасности для своих союзников по всему миру, не оправдала себя.