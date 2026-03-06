Стало известно о приказе ВСУ «обнулить» население целого города
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили приказ расправиться с населением Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР) из-за подозрений в помощи Вооруженным силам (ВС) России.
Об этом ТАСС на видеозаписи сообщил мирный житель населенного пункта.
По словам мужчины, бойцы ВСУ раскрыли приказ расстрелять всех встретившихся мужчин, при этом не принимать мер в отношении женщин. После того, как военнослужащие дали жителю Ямполя час на сборы и бегство из дома, тот поселился в заброшенном подвале неподалеку, где и провел шесть месяцев.
ВС России нашли сеть подземных тоннелей ВСУ
Ранее в ДНР нашли 80 захоронений с телами убитых ВСУ мирных жителей. Уточняется, что преступления, совершенные солдатами ВСУ и наемниками в приграничных российских регионах, расследуют органы прокуратуры и Следственного комитета.