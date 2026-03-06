Очевидцы сняли удар Ирана по Тель-Авиву кассетной ракетой с 80 зарядами

В Сети появилось видео удара по Тель-Авиву иранской баллистической ракеты с с кассетной боевой частью.

Очевидцы сняли ракету в момент подлета, когда она уже выпустила свои боеприпасы. Визуально это напоминает салют, только летящий на землю.

Вероятно, на кадрах тяжелая жидкостная ракета "Хорремшехр-4". Одна из ее модификаций включает кассетную боевую часть весом около 1500 килограммов, в которую входят восемь десятков 18-килограммовых зарядов. При ударе это оружие накрывает большую площадь.

Иран предупредил об усилении ударов по позициям противника

Ранее КСИР заявил, что применил "Хорремшехр-4" при атаке по центру Тель-Авива, аэропорту Бен-Гурион и по базе 27-й эскадрильи ВВС Израиля.