Иран предупредил об усилении ударов по позициям противника

Удары Ирана по позициям противника станут еще сильнее и масштабнее в ближайшие дни. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил центральный штаб военного командования Ирана «Хатам аль-Анбия».

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, начав удары по иранской территории, в том числе по Тегерану. Иранские военные осуществляют ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам Штатов в регионе Ближнего Востока.

«В ближайшие дни удары Ирана по позициям противника станут еще сильнее и масштабнее», — заявили в центральном штабе.

Ранее глава центрального командования ВС США Брэд Купер заявил, что уже 12 стран подверглись ударам в результате ответных действий Ирана.