Оружие из Сумской области массово поставляется на черные рынки

Сумская область возглавила антирейтинг по незаконному обороту оружия и техники. Об этом заявил Telegram-канал «Северный ветер».

Отмечается, что из Сумской области стрелковое оружие и боеприпасы массово поставляются на черные рынке, в том числе для преступных группировок восточноевропейских стран.

«Материалы расследования правоохранительных органов одного из сопредельных с Украиной государств вынудили ГБР произвести задержания нескольких офицеров войсковых частей, дислоцированных в Сумах», — добавляет канал.

Российские штурмовики продолжают продвижение в регионе. На четверг, 5 марта, подразделения ВС РФ в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском на двух.