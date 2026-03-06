В районе Купянска российские подразделения нанесли удар по позициям противника, в результате которого был уничтожен женский расчёт беспилотников. Погибшие выполняли функции операторов дронов и связисток.

© Московский Комсомолец

Как выяснилось, это не единичный случай. За последние два месяца на передовой в рядах Вооружённых сил Украины погибли не менее 12 девушек в возрасте от 22 до 30 лет. Ситуация на фронте вынуждает украинское командование всё чаще привлекать женщин к выполнению боевых задач в самых горячих точках. Если раньше они в основном служили медиками или выполняли штабные функции, то теперь их всё чаще можно встретить в штурмовых группах и расчётах ударных дронов.

На фоне острого дефицита мужского контингента доля женщин в украинской армии достигла уже около 10 процентов. Командование перебрасывает на линию соприкосновения бывших медсестёр, а также привлекает иностранных наёмниц. Среди погибших за последнее время на передовой зафиксированы, в частности, гражданки Польши.

Расчеты российских «Градов» накрыли позиции ВСУ

Этой зимой киевское руководство выступило с инициативой о создании специализированных женских рот беспилотных систем, что подтверждает тенденцию к расширению участия женщин в боевых действиях. Однако, по имеющимся данным, многие из тех, кого отправляют в окопы, не готовы к таким условиям. Сообщается, что часть девушек, оказавшись на передовой под Купянском, предпочитают покидать позиции, не выдерживая интенсивности боёв и тяжёлой обстановки.