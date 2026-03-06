Выяснилось, как ВС РФ воспользуются отсутствием у Киева ракет для ПВО

Противник будет усиливать атаки на наши тылы, чтобы заинтересовать США своими «успехами» и выбить для себя крайне дефицитные ракеты для систем ПВО «Пэтриот». Впрочем эта затея Киева, считает военный эксперт Юрий Кнутов, обречена на провал. Более того, для нас выпал «счастливый билет», которым мы можем воспользоваться на украинском театре военных действий в весенне-летний период.

© Московский Комсомолец

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, усилив свои атаки по нашим дальним тылам (недавние атаки на Энгельс, Саратов, а также на Кировскую область и Краснодарский край), Украина пытается доказать американцам, что ее специалисты могут пригодиться Америке на Ближнем Востоке.

- Зеленский пытается продемонстрировать США свои силы, мол, смотрите, какие мы мастера, мы вам предлагаем направить своих советников, а вы нам в обмен дайте ракеты для комплексов «Пэтриот», - говорит он. - Об этом Зеленский говорил буквально на днях. И это такое шоу, которое призвано произвести на Пентагон и Трампа впечатление. Но я сомневаюсь, что американцы клюнут на эту удочку. Во всяком случае, Зеленский почему-то рассчитывает, что ему удастся это сделать.

- С другой стороны, у армии Украины, которая не первый год воюет, немало опыта.

- Сомневаюсь. Во-первых, у ВСУ больше поражений, чем «перемог». Дальше, Украина использует технологии и дроны, практически произведённые западными компаниями, их просто немножко совершенствуют. Единственное, у них опыта применения этих беспилотников больше, чем у американцев.

Американцы в своё время получили почти целые подбитые иранские беспилотники и усовершенствовали их, поставив туда искусственный интеллект. Их сейчас тоже активно применяют. Кроме того, аналогичный беспилотник «Койот» с электромагнитной пушкой тоже американский.

У американцев не хватает опыта применения. Украина, возможно, могла бы чем-то поделиться, но думаю, что американские специалисты уже давно побывали на линии боевого соприкосновения, все, что им нужно было, выяснили и уже внедряют войска, которые действуют непосредственно против Ирана.

Одна страна вызвалась восстановить Украину

Так что, мне кажется, это больше бравада Зеленского с целью набить себе цену перед европейцами и Трампом и попытаться выпросить у американцев ракеты для комплекса «Пэтриот».

- А это возможно?

- Практически невозможно, учитывая, что зенитные ракеты комплексов «Пэтриот» сейчас ежедневно в огромном количестве расходуются для борьбы с иранскими баллистическими ракетами и дронами.

- Когда ВСУ почувствуют последствия конфликта на Ближнем Востоке? В частности, недостаток ракет для комплексов ПВО.

- Натовцы ракеты уже не поставляют вообще. Больше не могут. На Мюнхенской конференции Зеленский устроил истерику, требовал ракеты для «Пэтриотов». Мерц сказал, что может дать пять ракет, остальные 30, пусть, дают другие. Что такое 35 ракет для комплекса «Пэтриот»? Это на два-три дня интенсивных боев. Если экономить ракеты, то, максимум - неделя. Это практически ни о чем. Украину они не спасут. У главного поставщика вооружения - американцев самих проблемы. Они в месяц производят пока 55 ракет, хотя сейчас строят заводы в Германии и Румынии.

- У нас есть возможность воспользоваться этой ситуацией?

- Мы пользуемся. Мы сейчас очень успешно работаем по дальним тылам противника. Возможности перехвата у Украины минимальные. Недавно один из руководителей киевского режима заявлял о том, что если в 2022 году электрические мощности у них составляли 50 гигаватт, то сейчас только 10 гигаватт. И то это в основном атомные электростанции. Поэтому у нас есть возможность хорошо работать по логистике. Но, самое главное, конечно, это обнаруживать места доставки военной помощи и сборки беспилотников. Это самое главное. В данном случае порты Одессы и опять же, переход между Польшей и Западной Украиной - это ключевые места, которые должны находиться под постоянным контролем наших крылатых, баллистических ракет и беспилотной авиации.