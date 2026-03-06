В Херсонской области два человека погибли и 12 ранены после удара БПЛА

В Херсонской области украинские БПЛА нанесли удар по продовольственному магазину. В результате бомбардировки погибли два человека, 12 мирных жителей получили ранения.

Трагедия, как сообщил глава региона Владимир Сальдо, произошла рано утром 6 марта в городе Алешки.

"Вражеские дроны совершили сбросы прямо на людей, которые собрались у продовольственного магазина "Эвелина" перед открытием. Четыре сброса подряд", - сообщил он.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Двое тяжелораненых отправлены в Скадовскую районную больницу.