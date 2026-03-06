Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на Россию после резкого заявления Зеленского

Средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь с 5 на 6 марта сбили 83 украинских беспилотника. Детали массированной атаки Вооруженых сил Украины (ВСУ) на регионы России раскрыли в Минобороны РФ.

Как рассказали в оборонном ведомстве, Украина пыталась нанести удар по шести российским регионам — Крыму, Воронежской, Курской, Астраханской и Белгородской областям, а также Краснодарскому краю.

Попытка массированного удара была совершена после резких слов Владимира Зеленского об отказе выводить войска из Донбасса.