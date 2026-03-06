Корабль-носитель беспилотников Ирана загорелся после удара США

Военные США нанесли удар по иранскому кораблю-носителю беспилотников. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.

По данным командования, после атаки корабль, который по размерам сравнивают с авианосцами времен Второй мировой войны, загорелся.

При этом пока не уточняется, входит ли этот корабль в число более чем 30 иранских судов, которые, по словам главы Центрального командования адмирала Брэда Купера, были потоплены ранее.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая цели в Тегеране. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей.

В ответ Иран наносит ракетные и беспилотные удары по территории Израиля, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.