В ночь на шестое марта Севастополь подвергся массированной воздушной атаке БПЛА противника. Украинские беспилотники были перехвачены и сбиты дежурными расчетами ПВО и Черноморского флота. В результате ночного налета ранения получили девять мирных жителей, в том числе трое детей.

По данным Минобороны РФ, город и Крым были атакованы 56 беспилотниками самолетного типа. Отметим, что дроны-камикадзе, изготовленные из композитных материалов (пластика, картона, фанеры), могут нести от 50 до 70 килограммов взрывчатки с поражающими элементами.

Воздушная атака противника шла несколькими волнами.

В первый раз сообщение о воздушной тревоге было объявлено пятого марта примерно в 22:00. Атака противника продлилась около одного часа. Зенитчиками были сбиты три воздушных цели. Осколки от сбитых беспилотников повредили подстанцию.

"Нет электроэнергии в части Ленинского и Нахимовского районов, на улице Жидилова и генерала Мельника. В районе Жидилова также осколок от сбитой воздушной цели повредил газовую трубу, поэтому было громко", - проинформировал горожан губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Затем стали поступать сообщения о пострадавших. В районе улицы Ефремова 12-летний мальчик получил осколочное ранение в голову, а пятиэтажный многоквартирный дом сильно пострадал от осколков и взрывной волны.

На Героев Подводников после падения фрагментов БПЛА произошло небольшое возгорание на территории колледжа, а в здании общежития колледжа на Ефремова оказались выбиты стекла. В районе улицы Генерала Жидилова ударной волной выбило окна в одном из многоквартирных домов и оказался травмирован пожилой мужчина.

Всего за медицинской помощью обратились девять человек, из них трое - дети. Столь большое количество раненных объясняется тем, что украинский беспилотник нес самодельный шрапнельный заряд. При детонации взрывчатки, содержащиеся в боевой части металлические элементы, разлетаются на большое расстояние и выкашивают все живое.

"Сбитый БПЛА упал рядом с домом, он был начинен поражающими металлическими шариками и взрывчаткой. В очередной раз целью укронацистов стали мирные люди", - сообщил Михаил Развожаев.

Необходимо отметить, что по сводным данным Министерства обороны РФ, с начала марта над Крымом зенитными группами сбито 144 БПЛА противника. Еще 57 беспилотников самолетного типа уничтожено над акваторией Азовского моря и 207 аппаратов - над Черным морем.