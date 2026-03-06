Американцы присвоили украинские дроны

На телеканале Fox News показали украинские дроны-перехватчики под видом новейших разработок США. На подлог обратили внимание производители беспилотников для Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Дикие Шершни» и рассказали об этом в соцсети Х.

© Лента.ру

В эфире приглашенный эксперт комментировал особенности инновационных американских дронов, оснащенных искуственным интеллектом (ИИ), которые якобы препятствуют атакам Ирана. Однако на кадрах во время его речи демонстрировалась работа дронов-перехватчиков Sting, которые отражали удары российских БПЛА по территории Украины.

Компания-производитель Sting выразила благодарность американскому телеканалу за сюжет об их технологии, но попросила, чтобы тот не присваивал США достижения украинцев.

«Это является результатом долгого и сложного пути, пройденного инженерами Wild Hornets вместе с украинскими солдатами, и мы были бы признательны, если бы эти достижения были должным образом отмечены», — говорится в заявлении компании.

Ранее в США объяснили провал «Леопардов» на Украине. Немецкие танки столкнулись с проблемами из-за массового применения дронов, комплексов «Корнет» и некачественного обслуживания.