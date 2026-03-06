Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен выводить войска с территории Донбасса. Об этом он сказал в интервью итальянскому телеканалу Rai Italia.

По словам главы государства, уход украинских подразделений с занимаемых позиций стал бы уступкой Москве. Он подчеркнул, что такие действия позволили бы России сохранить значительные силы.

Зеленский отметил, что в случае отвода украинских войск российская армия смогла бы сохранить от 300 тысяч до одного миллиона военнослужащих в зависимости от интенсивности боевых действий. По его мнению, это дало бы Москве возможность подготовиться к новым наступлениям.

Президент Украины заявил, что такие уступки нельзя рассматривать как вариант урегулирования конфликта. Он задался вопросом, почему Киев должен идти на подобные шаги.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Россия может прекратить участие в переговорах, если Украина не согласится вывести свои войска с территории Донбасса.

По данным издания, в Москве считают, что без такого шага диалог не имеет практического смысла. Украинские власти ранее неоднократно отвергали возможность вывода войск и называли подобные требования неприемлемыми.