$78.1990.79

NYT: удар по школе, вероятно, был частью атаки США на базу в Иране

Московский Комсомолец

Издание New York Times сообщает, что удар по иранской школе был частью атаки США на базу КСИР, сообщает РИА Новости.

СМИ: удар по школе, вероятно, был частью атаки США на базу в Иране
© РИА Новости

Как полагают авторы статьи, удар по школе был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу. К такому выводу авторы статьи пришли после изучения спутниковых снимков, а также видеозаписей.

Школа, подвергшаяся удару, находилась в городе Минаб. В день удара американские самолеты проводили операции в регионе, в частности против объектов Корпуса стражей исламской революции. Об этом сказано в заявлениях официальных лиц США.

Минобразования Ирана: не менее 20 школ разрушены в результате ударов США и Израиля

Ранее школа была частью военно-морской базы КСИР, как указано в американских документах, но в 2016 году здание отделили от базы ограждением.

Напомним, 28 февраля Израиль при участии США начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что Иран ответил огнем по территории Израиля и по военным базам США на Ближнем Востоке.