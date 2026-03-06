СМИ: удар по школе, вероятно, был частью атаки США на базу в Иране

Издание New York Times сообщает, что удар по иранской школе был частью атаки США на базу КСИР, сообщает РИА Новости.

Как полагают авторы статьи, удар по школе был частью атаки США на соседнюю военно-морскую базу. К такому выводу авторы статьи пришли после изучения спутниковых снимков, а также видеозаписей.

Школа, подвергшаяся удару, находилась в городе Минаб. В день удара американские самолеты проводили операции в регионе, в частности против объектов Корпуса стражей исламской революции. Об этом сказано в заявлениях официальных лиц США.

Минобразования Ирана: не менее 20 школ разрушены в результате ударов США и Израиля

Ранее школа была частью военно-морской базы КСИР, как указано в американских документах, но в 2016 году здание отделили от базы ограждением.

Напомним, 28 февраля Израиль при участии США начали наносить удары по объектам на территории Ирана, на что Иран ответил огнем по территории Израиля и по военным базам США на Ближнем Востоке.