На Западе раскрыли последствия контратаки Ирана

Военная операция Соединенных Штатов Америки (США) в Иране уже вышла из-под контроля, что может привести в ближайшем будущем к тому, что страны Персидского залива не захотят размещать у себя американские военные базы. Такое мнение высказал британский дипломат в отставке Аластер Крук на своем YouTube-канале.

«Нам будут звонить из Дубая и говорить: "Убирайтесь отсюда!" <…> Иранцы ведь сказали им: "На вас напали, потому что вы решили содействовать Израилю и США, разместив на своей территории базы и офисы ЦРУ". <…> Возможно, в будущем страны Персидского залива не захотят размещать у себя американские базы», — высказался Крук.

Кроме того, Иран уже разрушил военные планы президента США Дональда Трампа и теперь все американское руководство находится в растерянности.

«Они [США] считают, существует риск, что вся эта операция в Иране выйдет из-под контроля. На самом деле она уже вышла из-под контроля — определенно вышла», — заключил Аластер Крук.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о том, что иранские удары по радиолокационным станциям (РЛС) нарушили систему противовоздушной обороны США и Израиля.